Как изменились цены в Украине?
Однако тенденция изменилась в этом году в феврале. Детали сообщили в Государственной службе статистики.
По сравнению с январем 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила 1%, но против февраля 2025 года – аж 7,6%.
Например, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%:
- больше всего подорожали овощи – на 13%;
- фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыба, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядина, молоко и безалкогольные напитки – подорожали на 6,1 – 0,4%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, а на топливо и масла – на 3,3%. Кроме того, известно о повышении тарифов на мобильную связь – на 9,1%.
Что подешевело в Украине?
В то же время на 4,1 – 0,3% снизились цены на мясо птицы, свинину, сахар, масло, сало, кисломолочную продукцию, сыры.
Более того, подешевели одежда (на 3%) и обувь (на 2,2%), а также проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 2,2%.
Какой будет инфляция в Украине?
- Напомним, в инфляционном отчете за январь Нацбанк предусматривал дальнейшее замедление инфляции, однако уже более низкими темпами, в частности из-за последствий масштабных разрушений в энергетике.
По прогнозу регулятора, инфляция в Украине составит 7,5% в конце 2026 года, а в дальнейшем будет находиться близко к цели 5%, которой достигнет уже в 2028 году.
К тому же на фоне устойчивого снижения инфляционного давления 29 января Нацбанк начал цикл смягчения монетарной политики, впервые за полтора года снизив учетную ставку.
Следующее заседание правления состоится уже 19 марта. В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что на этот раз регулятор прибегнет к консервативному шагу и оставит показатель на уровне 15%.