Як змінилися ціни в Україні?

Однак тенденція змінилася в цьогоріч у лютому. Деталі повідомили в Державній службі статистики.

Порівнюючи з січнем 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила 1%, але проти лютого 2025 року – аж 7,6%.

Наприклад, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%:

найбільше подорожчали овочі – на 13%;

– на 13%; фрукти, продукти переробки зернових, яйця, риба, хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, яловичина, молоко й безалкогольні напої – подорожчали на 6,1 – 0,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, а на паливо й мастила – на 3,3%. Окрім того, відомо про підвищення тарифів на мобільний зв'язок – на 9,1%.

Що подешевшало в Україні?

Водночас на 4,1 – 0,3% знизилися ціни на м'ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочну продукцію, сири.

Ба більше, подешевшали одяг (на 3%) та взуття (на 2,2%), а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 2,2%.

Якою буде інфляція в Україні?