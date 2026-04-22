Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время интервью для CNN.
Смотрите также Украина готова отправить свои корабли в Ормузский пролив, – The Times
Как война на Ближнем Востоке влияет на переговоры по Украине?
Глава государства отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке сместила фокус международного сообщества с российского вторжения в Украину. В то же время он назвал ошибкой предположение, что восстановление активного мирного процесса в Украине невозможно, пока не стабилизируется ситуация в Иране.
По словам Зеленского, технические переговоры с представителями США продолжаются, впрочем, возможности личной встречи пока нет, поскольку продолжается урегулирование войны в Иране.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке ударило по обороноспособности страны, констатирует президент. Он отметил, что некоторые поставки критически важного для Украины оружия были сорваны. Из-за ограниченности производственных мощностей США Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков, необходимых для защиты неба.
Какая сейчас ключевая проблема в мирных переговорах?
Ключевой проблемой в переговорном процессе являются одни и те же люди в урегулировании конфликта в Иране и в Украине. Речь идет о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте американского лидера Джареде Кушнере.
Нельзя говорить: "Мы поговорим об Украине чуть позже... Украина – это не "чуть позже". Украина уже переживает такую огромную трагедию, что мы должны найти способ решать эту проблему параллельно,
– сказал Зеленский.
Готова ли сейчас Украина к возобновлению переговоров?
22 апреля Владимир Зеленский заявил, что Киев сейчас готов для проведения переговоров в любом формате и в любой момент.
В приоритете Украины несколько площадок для встречи по мирным переговорам – речь идет о Турции и Ближнем Востоке.
Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время трехсторонние встречи по завершению войны в Украине возобновятся.