Що цього разу каже КВІР?
Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) оприлюднили нову заяву щодо ситуації в Ормузькій протоці.
Ми попереджаємо, що жодне судно будь-якого типу не повинно залишати свою якірну стоянку в Перській затоці та Оманському морі. Будь-яка спроба наблизитися до Ормузької протоки буде розглядатися як співпраця з ворогом, і судно-порушник буде мішенню,
– йдеться на офіційному новинному веб-сайті КВІР.
Ця заява пролунала після того, як Іран атакував щонайменше три цивільні судна і відмовився від попереднього рішення відкрити важливий морський маршрут.
Управління морських торгових операцій Великобританії (UKMTO), що моніторить безпеку судноплавства, оприлюднило інформацію про три напади, які стали першими після оголошення перемир'я 8 квітня. Зокрема, у першому епізоді два катери КВІР без попередження обстріляли танкер.
Пізніше також повідомлялося про удар по контейнеровозу та ще один інцидент із третім судном.
Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу зазначив, що ситуація довкола Ормузької протоки наразі зайшла у глухий кут, а шляхів швидкого врегулювання поки не спостерігається. За його словами, далі можливі два сценарії: дипломатичні домовленості з Іраном або нове загострення війни на Близькому Сході.
Що відбувається на Близькому Сході?
18 квітня голова Комітету національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі оголосив про запровадження нового режиму судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, Тегеран дозволятиме прохід лише комерційним суднам, які отримають погодження від Військово-морських сил КВІР після сплати відповідних зборів. Він також попередив, що якщо США спробують завадити руху іранських кораблів, ситуація може швидко загостритися.
У військовому штабі Хатам аль-Анбія зі свого боку заявили, що обстановка в Ормузькій протоці залишатиметься "жорстко контрольованою та незмінною", доки Вашингтон не зніме обмеження на вільне пересування іранських суден.
Згодом Дональд Трамп повідомив, що його представники вирушають до Ісламабаду, столиці Пакистану, для переговорів та прибудуть туди вже ввечері 20 квітня. За його словами, іранський режим аятол "впаде швидко та легко", і якщо Тегеран не прийме американську угоду, то для нього "буде честю зробити те, що мало бути зроблено з Іраном іншими президентами протягом останніх 47 років".