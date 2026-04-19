Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що цього разу каже КВІР?

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) оприлюднили нову заяву щодо ситуації в Ормузькій протоці.

Ми попереджаємо, що жодне судно будь-якого типу не повинно залишати свою якірну стоянку в Перській затоці та Оманському морі. Будь-яка спроба наблизитися до Ормузької протоки буде розглядатися як співпраця з ворогом, і судно-порушник буде мішенню,

– йдеться на офіційному новинному веб-сайті КВІР.

Ця заява пролунала після того, як Іран атакував щонайменше три цивільні судна і відмовився від попереднього рішення відкрити важливий морський маршрут.

Управління морських торгових операцій Великобританії (UKMTO), що моніторить безпеку судноплавства, оприлюднило інформацію про три напади, які стали першими після оголошення перемир'я 8 квітня. Зокрема, у першому епізоді два катери КВІР без попередження обстріляли танкер.

Пізніше також повідомлялося про удар по контейнеровозу та ще один інцидент із третім судном.

Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу зазначив, що ситуація довкола Ормузької протоки наразі зайшла у глухий кут, а шляхів швидкого врегулювання поки не спостерігається. За його словами, далі можливі два сценарії: дипломатичні домовленості з Іраном або нове загострення війни на Близькому Сході.

