Что на этот раз говорит КСИР?

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обнародовали новое заявление по ситуации в Ормузском проливе.

Мы предупреждаем, что ни одно судно любого типа не должно покидать свою якорную стоянку в Персидском заливе и Оманском море. Любая попытка приблизиться к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и судно-нарушитель будет мишенью,

– говорится на официальном новостном новостном веб-сайте КСИР.

Это заявление прозвучало после того, как Иран атаковал по меньшей мере три гражданских судна и отказался от предыдущего решения открыть важный морской маршрут.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), что мониторит безопасность судоходства, обнародовало информацию о трех нападениях, которые стали первыми после объявления перемирия 8 апреля. В частности, в первом эпизоде два катера КСИР без предупреждения обстреляли танкер.

Позже также сообщалось об ударе по контейнеровозу и еще одном инциденте с третьим судном.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива пока зашла в тупик, а путей быстрого урегулирования пока не наблюдается. По его словам, дальше возможны два сценария: дипломатические договоренности с Ираном или новое обострение войны на Ближнем Востоке.

