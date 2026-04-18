Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация по Ормузскому проливу оказалась в патовой точке и сейчас непонятно, каким образом искать выход для решения проблемы.

Блокада Ормузского пролива: какие 2 сценария могут проиграться?

Сейчас, по словам политолога, Ормузский пролив – это точка дестабилизации. Образовалось огромное количество проблем. Он добавил, что лидеры Германии, Франции и Великобритании провели совещание по этому поводу и собрали в режиме онлайн представителей более 40 стран, чтобы обсудить необходимость разблокирования пролива.

Это катастрофа не только для США, но и всего мира. Были сообщения, что авиационного топлива в Европе остается на 6 недель. Даже гражданская авиация может уменьшить количество перелетов, потому что не хватает ресурсов,

– подчеркнул Бронжуков.

Как отметил политолог, сейчас есть 2 пути развития событий вокруг ситуации с Ормузским проливом. Первый: будет попытка договориться с Ираном. Второй сценарий предусматривает возвращение войны на Ближнем Востоке к горячей фазе.

"Во второй сценарий я верю меньше, потому что желающих воевать и отправлять свои войска в Иран немного. Американцы к этому не готовы ни политически, ни психологически, возможно, даже и технически тоже", – предположил Бронжуков.

Иран может похоронить рейтинги Трампа

Он указал на то, что Иран понимает ситуацию, в которой оказался. Она для него, со слов политолога, максимально выгодна. Он классический пример террористического режима, умноженный на географические особенности.

Тегеран смог взять за горло и в заложники весь мир. Сейчас пытается диктовать свои условия. Думаю, что он дойдет до того, что сможет выжать из Трампа огромную кучу уступок. Этим с одной стороны похоронит рейтинги американского президента, с другой – усилится и получит дополнительный плацдарм для развития,

– подытожил Бронжуков.

Вот такой будет цена бездумной авантюры, в которую, со слов политолога, влез Дональд Трамп, считая себя главным стратегом и политиком мира. Он подытожил, что ныне Трамп – это больше персонаж для психиатрического анализа, чем политологического.

Заметьте! По мнению военного эксперта Павла Нарожного закрытие Ормузского пролива – дополнительный шаг для деэскалации на Ближнем Востоке. Он считает, что Трамп оказался в тупике, поскольку достичь смены политического режима в Иране ему не удалось, а к наземной операции там США не готовы. По его словам, какой бы путь не выбрал лидер Соединенных Штатов, ситуация для него будет становиться все хуже.

