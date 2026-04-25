Відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю агентству Reuters.

Яку пропозицію готує Іран?

Президент США зізнався, що не знає, що саме Іран планує запропонувати, але наполягає, що будь-яка угода повинна передбачати відмову Ірану від збагаченого урану і вільний транзит нафти через Ормузьку протоку.

Довідково. Ормузька протока є однією з ключових шляхів, через який проходить значна частина глобальних поставок нафти та газу. Дестабілізація у цьому регіоні значно спливає на світові ринки енергоносіїв і ціни на паливо.

Вони роблять пропозицію, і нам доведеться подивитися,

– сказав він журналістам.

Агентство нагадує, що спеціальний представник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер планують вирушити до Ісламабаду, столиці Пакистану, для переговорів з іранською делегацією.

Раніше американський президент висловлював стурбованість стосовно керівництва Тегерану, а американські чиновники повідомляли про його розкол. Імена осіб, з якими ведуть переговори, Дональд Трамп не вказує.

Незадовго до цього Reuters повідомляло, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибуде до Ісламабаду для обговорення пропозицій стосовно відновлення мирних переговорів з американською стороною.

До слова, Axios з посиланням на джерела писало, що Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці для посилення блокування цього шляху. Імовірно, це може посилити глобальну нафтову кризу, якщо нічого не зміниться.

