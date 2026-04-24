Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела.

Чи відбудуться переговори між США та Іраном?

Очікується, що іранський високопосадовець прилетить із невеликою командою, а американська група з логістики та безпеки вже перебуває в Ісламабаді, столиці Пакистану.

Співрозмовник видання також зазначив, що уряд Пакистану розраховує на другий раунд мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном, хоча подібні спроби вже зривалися раніше.

Раніше цього дня Арагчі провів розмову зі своїм пакистанським колегою та керівником армії Пакистану. Це сталося після того, як на початку тижня спроба організувати прямі переговори між Вашингтоном і Тегераном провалилася.

Тим часом Reuters повідомляє, що в Ісламабаді основні дороги на в'їзді до міста закриті, а навколо адміністративного центру – так званої "Червоної зони" – діє суворий кордон безпеки. У сусідній "Синій зоні" кафе залишилися без фруктів, ринки спорожніли, а через зупинку роботи автобусних терміналів мешканцям важко повернутися додому на вихідні.

Урядовці кажуть, що обмеження поки не скасовуватимуть і що влада готова будь-якої миті прийняти делегації, зокрема й президента США Дональда Трампа.

Нам сказали, що переговори можуть відбутися будь-якого дня,

– повідомив один із чиновників.

За словами журналістів, йдеться про вже другий локдаун за останні два тижні. Вперше Ісламабад перекрили 11 квітня для переговорів між американською та іранською делегаціями, які завершилися безрезультатно.

Після цього місто ненадовго відкрили, але згодом знову запровадили обмеження в очікуванні другого раунду, який досі не відбувся.

Що зараз відбувається в Ормузькій протоці?