Такі дії Вашингтона послабили готовність цих регіональних командувань до потенційного протистояння з такими противниками, як Росія та Китай. Про це пише The Washington Post.

Чому війна з Іраном виявилася дорогою для США?

Війна з Іраном показала, що Пентагон занадто залежить від дуже дорогих ракет і боєприпасів, особливо систем протиповітряної оборони. Також виникли сумніви, чи здатна оборонна промисловість швидко налагодити масове виробництво дешевшої зброї, зокрема ударних дронів.

Пентагон не розкриває, скільки саме боєприпасів було використано за 38 днів війни до початку перемир'я. Він лише заявляє, що уразив понад 13 000 цілей. Втім, ця цифра приховує реальні масштаби використання бомб і ракет, оскільки авіація та артилерія зазвичай атакують великі цілі кілька разів.

Дві незалежні організації оцінили витрати як величезні – від 28 до 35 мільярдів доларів, тобто майже 1 мільярд доларів щодня.

Лише за перші два дні, за словами представників оборони, військові використали боєприпасів на 5,6 мільярда доларів.

Від початку війни було США витратили близько 1 100 ракет JASSM-ER вартістю приблизно 1,1 мільйона доларів кожна, після чого в запасах залишилося близько 1 500 одиниць.

Америкаснські військові також випустили понад 1 000 крилатих ракет Tomahawk – приблизно у 10 разів більше, ніж США закуповують за рік. Tomahawk – вартістю близько 3,6 мільйона доларів кожна – залишаються ключовим озброєнням і для можливих майбутніх війн, зокрема в Азії.

Ракети-перехоплювачі Patriot можуть коштувати майже 4 мільйони доларів кожна. За весь 2025 рік США виробили близько 600 таких ракет. У війні проти Ірану вже використано понад 1 200.

Окрім того, США застосували понад 1 000 наземних ракет Precision Strike та ATACMS, через що їхні запаси скоротилися до тривожно низького рівня.

Скільки часу США потребують для відновлення запасів?

Щоб відновити запаси озброєння до попереднього рівня, США доведеться ухвалювати складні рішення щодо того, де тимчасово зберігати військову присутність і ресурси.

У Конгресі попереджають, що за нинішніх темпів виробництва поповнення витрачених боєприпасів може затягнутися на роки.

Експерти також зазначають, що деяких важливих ракет для ударів по наземних цілях і систем протиракетної оборони бракувало ще до війни, а тепер їхні запаси стали ще меншими.

У Білому домі ці оцінки заперечують і наголошують, що американська армія залишається найпотужнішою у світі та має достатньо зброї й боєприпасів для захисту країни та виконання будь-яких операцій.

Частина республіканців уже кілька років закликає збільшити витрати на виробництво боєприпасів. Міністр оборони Піт Гегсет також зробив це одним із головних пріоритетів.

Проблемою залишається те, що Пентагон очікує схвалення Конгресом додаткового фінансування, без якого не може оплачувати поповнення виснажених запасів.

У січні адміністрація уклала семирічні угоди з великими оборонними компаніями, зокрема Lockheed Martin, щоб розширити виробництво ракет-перехоплювачів та іншого озброєння. План передбачав чотириразове збільшення випуску високоточних боєприпасів і систем THAAD, а виробники погодилися інвестувати в розширення заводів в обмін на довгострокові замовлення. Однак фактичний запуск цього розширення поки не почався через нестачу коштів.

