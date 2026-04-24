Такие действия Вашингтона ослабили готовность этих региональных командований к потенциальному противостоянию с такими противниками, как Россия и Китай. Об этом пишет The Washington Post.

Почему война с Ираном оказалась дорогой для США?

Война с Ираном показала, что Пентагон слишком зависит от очень дорогих ракет и боеприпасов, особенно систем противовоздушной обороны. Также возникли сомнения, способна ли оборонная промышленность быстро наладить массовое производство более дешевого оружия, в частности ударных дронов.

Пентагон не раскрывает, сколько именно боеприпасов было использовано за 38 дней войны до начала перемирия. Он лишь заявляет, что поразил более 13 000 целей. Впрочем, эта цифра скрывает реальные масштабы использования бомб и ракет, поскольку авиация и артиллерия обычно атакуют крупные цели несколько раз.

Две независимые организации оценили расходы как огромные – от 28 до 35 миллиардов долларов, то есть почти 1 миллиард долларов ежедневно.

Только за первые два дня, по словам представителей обороны, военные использовали боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов.

С начала войны было США потратили около 1 100 ракет JASSM-ER стоимостью примерно 1,1 миллиона долларов каждая, после чего в запасах осталось около 1 500 единиц.

Америкаснские военные также выпустили более 1 000 крылатых ракет Tomahawk – примерно в 10 раз больше, чем США закупают за год. Tomahawk – стоимостью около 3,6 миллиона долларов каждая – остаются ключевым вооружением и для возможных будущих войн, в частности в Азии.

Ракеты-перехватчики Patriot могут стоить почти 4 миллиона долларов каждая. За весь 2025 год США произвели около 600 таких ракет. В войне против Ирана уже использовано более 1 200.

Кроме того, США применили более 1 000 наземных ракет Precision Strike и ATACMS, из-за чего их запасы сократились до тревожно низкого уровня.

Сколько времени США потребуется для восстановления запасов?

Чтобы восстановить запасы вооружения до прежнего уровня, США придется принимать сложные решения относительно того, где временно хранить военное присутствие и ресурсы.

В Конгрессе предупреждают, что при нынешних темпах производства пополнение израсходованных боеприпасов может затянуться на годы.

Эксперты также отмечают, что некоторых важных ракет для ударов по наземным целям и систем противоракетной обороны не хватало еще до войны, а теперь их запасы стали еще меньше.

В Белом доме эти оценки отрицают и отмечают, что американская армия остается самой мощной в мире и имеет достаточно оружия и боеприпасов для защиты страны и выполнения любых операций.

Часть республиканцев уже несколько лет призывает увеличить расходы на производство боеприпасов. Министр обороны Пит Гегсет также сделал это одним из главных приоритетов.

Проблемой остается то, что Пентагон ожидает одобрения Конгрессом дополнительного финансирования, без которого не может оплачивать пополнение истощенных запасов.

В январе администрация заключила семилетние соглашения с крупными оборонными компаниями, в частности Lockheed Martin, чтобы расширить производство ракет-перехватчиков и другого вооружения. План предусматривал четырехкратное увеличение выпуска высокоточных боеприпасов и систем THAAD, а производители согласились инвестировать в расширение заводов в обмен на долгосрочные заказы. Однако фактический запуск этого расширения пока не начался из-за недостатка средств.

Конфликт США с Ираном: последние новости