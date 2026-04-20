Между тем в Вашингтоне отвергают обвинения, что, мол, лицензия на покупку российской нефти стала подарком для Кремля. В частности, против такого мнения выступил посол США в ООН Майк Волц в интервью NBC News. Об этом пишет The Kyiv Independent.

Как у Трампа комментируют смягчение санкций против нефти из России?

Журналистка спросила Волца, почему США должны вознаграждать Россию – союзника Ирана.

"Эта нефть все равно шла на рынок. И теперь вместо того, чтобы идти только в Китай, она может поступать и к некоторым нашим союзникам и партнерам – это во-первых. А во-вторых, что потеряла Россия? Россия потеряла одного из своих военных партнеров – своего крупнейшего поставщика дронов, Иран, чей военно-промышленный комплекс был фактически разрушен", – заявил Волц.

Чиновник заявил, что решение Минфина ослабить санкции против российской нефти якобы не является поддержкой Москвы.

Это не вознаграждает Россию. Это смешно,

– сказал чиновник.

По его словам, такие решения связаны с рыночной логикой и не меняют якобы жесткой позиции США относительно войны России против Украины.

Что этому предшествовало?