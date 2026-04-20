Тим часом у Вашингтоні відкидають звинувачення, що, мовляв, ліцензія на купівлю російської нафти стала подарунком для Кремля. Зокрема, проти такої думки виступив посол США в ООН Майк Волц в інтерв'ю NBC News. Про це пише The Kyiv Independent.

Як у Трампа коментують пом'якшення санкцій проти нафти з Росії?

Журналістка запитала Волца, чому США мають винагороджувати Росію – союзника Ірану.

"Ця нафта все одно йшла на ринок. І тепер замість того, щоб іти лише до Китаю, вона може надходити й до деяких наших союзників і партнерів – це по-перше. А по-друге, що втратила Росія? Росія втратила одного зі своїх військових партнерів – свого найбільшого постачальника дронів, Іран, чий військово-промисловий комплекс був фактично зруйнований", – заявив Волц.

Чиновник заявив, що рішення Мінфіну послабити санкції проти російської нафти буцімто не є підтримкою Москви.

Це не винагороджує Росію. Це смішно,

– сказав чиновник.

За його словами, такі рішення пов'язані з ринковою логікою та не змінюють нібито жорсткої позиції США щодо війни Росії проти України.

Що цьому передувало?