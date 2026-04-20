Тим часом у Вашингтоні відкидають звинувачення, що, мовляв, ліцензія на купівлю російської нафти стала подарунком для Кремля. Зокрема, проти такої думки виступив посол США в ООН Майк Волц в інтерв'ю NBC News. Про це пише The Kyiv Independent.
Дивіться також Нафта знову летить вгору: сили США захопили іранське судно
Як у Трампа коментують пом'якшення санкцій проти нафти з Росії?
Журналістка запитала Волца, чому США мають винагороджувати Росію – союзника Ірану.
"Ця нафта все одно йшла на ринок. І тепер замість того, щоб іти лише до Китаю, вона може надходити й до деяких наших союзників і партнерів – це по-перше. А по-друге, що втратила Росія? Росія втратила одного зі своїх військових партнерів – свого найбільшого постачальника дронів, Іран, чий військово-промисловий комплекс був фактично зруйнований", – заявив Волц.
Чиновник заявив, що рішення Мінфіну послабити санкції проти російської нафти буцімто не є підтримкою Москви.
Це не винагороджує Росію. Це смішно,
– сказав чиновник.
За його словами, такі рішення пов'язані з ринковою логікою та не змінюють нібито жорсткої позиції США щодо війни Росії проти України.
Що цьому передувало?
Коментарі Волца пролунали після того, як 17 квітня Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка поновлює санкційний виняток і дозволяє країнам купувати російську нафту, що застрягла в морі.
Генеральна ліцензія, видана Управлінням з контролю за іноземними активами США, замінює попередній дозвіл, строк дії якого закінчився 11 квітня.
Послаблення санкцій продовжили через два дні після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація "не буде поновлювати генеральну ліцензію на російську нафту". Нова ліцензія дозволяє країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, завантажені на судна станом на 15 квітня, до 16 травня.
Адміністрація Трампа пояснила такі винятки необхідністю стримати різке зростання цін на нафту після війни США та Ізраїлю проти Ірану.
За повідомленнями, Москва заробила мільярди прибутків з початку війни в Ірані.
Оцінки демократів Сенату США свідчать, що Росія отримувала додатково 150 мільйонів доларів на день – понад 4 мільярди доларів до моменту завершення дії першого винятку.