Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що повітряний простір будь-якої країни поділений на певні сектори відповідальності. Якщо один із них втрачає можливість операційно функціонувати – це призводить до порушення координації роботи авіадиспетчерів та польотів у регіоні.

До теми Дрон вгатив по адмінбудівлі "Аеронавігації": у Росії закрили 13 аеропортів

Чому ця атака матиме довгострокові наслідки?

Богдан Долінце зазначив, що зазвичай диспетчерські пункти, один з яких, ймовірно, атакував дрон, обладнані вартісним західним обладнанням, зокрема американським та європейським.

Пошкоджене обладнання не може бути швидко відремонтовано, змінено або куплено,

– сказав він.

Крім того, Росія зараз перебуває в умовах серйозних санкційних обмежень. З огляду на це, ситуація для росіян ускладнюється ще більше, адже доведеться шукати, де можна знайти таке обладнання на десятки мільйонів доларів.

Якщо такий диспетчерський пункт виходить із ладу, то він не може виконувати завдання із супроводження польотів повітряних суден. Як наслідок, тимчасово можливий певний колапс.

Це призведе до того, що повітряним суднам доведеться облітати цю зону повітряного простору. Зросте навантаження, тобто якість, ефективність і безпека використання такої частини повітряного простору може опинитись під загрозою,

– додав авіаційний експерт.

До слова, у Росії через санкції виникли серйозні проблеми в авіасфері. Зокрема через нестачу запчастин планові ремонти повітряних суден відкладають. Це призводить до серйозних поломок. Якщо так триватиме і далі, то до 2030 року Росія може втратити майже половину цивільного авіапарку.

Які ще у Росії проблеми через атаку дронів?

У ніч на 7 травня 2026 року Сили оборони пошкодили малий ракетний корабель проєкту "Каракурт". Він може запускати по території України крилаті ракети "Калібр". Удар по цьому кораблю обмежує можливості окупантів завдавати ударів.

Сили оборони завдали потужного удару по Росії на відстань понад 700 кілометрів від кордону України. Відомо про ураження нафтопереробного заводу у Ярославлі. Це ураження може ефективно погіршити фінансове становище Росії.

Україна 8 травня 2026 року вже втретє атакувала російський нафтопереробний завод у Пермі. На місці працюють екстрені служби.