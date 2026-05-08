Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что воздушное пространство любой страны разделено на определенные сектора ответственности. Если один из них теряет возможность операционно функционировать – это приводит к нарушению координации работы авиадиспетчеров и полетов в регионе.

Почему эта атака будет иметь долгосрочные последствия?

Богдан Долинце отметил, что обычно диспетчерские пункты, один из которых, вероятно, атаковал дрон, оборудованы дорогостоящим западным оборудованием, в частности американским и европейским.

Поврежденное оборудование не может быть быстро отремонтировано, изменено или куплено,

– сказал он.

Кроме того, Россия сейчас находится в условиях серьезных санкционных ограничений. Учитывая это, ситуация для россиян усложняется еще больше, ведь придется искать, где можно найти такое оборудование на десятки миллионов долларов.

Если такой диспетчерский пункт выходит из строя, то он не может выполнять задачи по сопровождению полетов воздушных судов. Как следствие, временно возможен определенный коллапс.

Это приведет к тому, что воздушным судам придется облетать эту зону воздушного пространства. Возрастет нагрузка, то есть качество, эффективность и безопасность использования такой части воздушного пространства может оказаться под угрозой,

– добавил авиационный эксперт.

К слову, в России из-за санкций возникли серьезные проблемы в авиасфере. В частности из-за недостатка запчастей плановые ремонты воздушных судов откладывают. Это приводит к серьезным поломкам. Если так будет продолжаться и дальше, то к 2030 году Россия может потерять почти половину гражданского авиапарка.

Какие еще у России проблемы из-за атаки дронов?

В ночь на 7 мая 2026 года Силы обороны повредили малый ракетный корабль проекта "Каракурт". Он может запускать по территории Украины крылатые ракеты "Калибр". Удар по этому кораблю ограничивает возможности оккупантов наносить удары.

Силы обороны нанесли мощный удар по России на расстояние более 700 километров от границы Украины. Известно о поражении нефтеперерабатывающего завода в Ярославле. Это поражение может эффективно ухудшить финансовое положение России.

Украина 8 мая 2026 года уже в третий раз атаковала российский нефтеперерабатывающий завод в Перми. На месте работают экстренные службы.