Там также заявили, что США не имеют права диктовать условия. Об этом пишет CNN.

Как отреагировали на заявления Трампа в Иране?

Советник спикера парламента Иран Махди Мохаммади резко раскритиковал заявление американского лидера о продлении перемирия. По его словам, действия Вашингтона не имеют ничего общего с реальным стремлением к деэскалации.

Сторона, которая проигрывает, не может диктовать условия. Продолжение блокады – это осада, которая ничем не отличается от бомбардировки,

– заявил он.

Он также отметил, что продолжение прекращения огня со стороны США "ничего не значит" для Тегерана и не меняет ситуацию на практике.

Иранская сторона считает, что решение Вашингтона имеет скрытый мотив. В частности, Мохаммади обвинил Дональда Трампа в попытке использовать паузу для перегруппировки.

"Это хитрый ход, чтобы выиграть время для неожиданного удара. Пришло время Ирану взять инициативу на себя", – сказал он.

Также в Тегеране отметили, что именно морская блокада, которую США не отменяют, остается главной преградой для любых переговоров.

Что известно о заявлениях Трампа?