Там також заявили, що США не мають права диктувати умови. Про це пише CNN.

Як відреагували на заяви Трампа в Ірані?

Радник спікера парламенту Іран Махді Мохаммаді різко розкритикував заяву американського лідера про продовження перемир’я. За його словами, дії Вашингтона не мають нічого спільного з реальним прагненням до деескалації.

Сторона, яка програє, не може диктувати умови. Продовження блокади – це облога, яка нічим не відрізняється від бомбардування,
– заявив він.

Він також наголосив, що продовження припинення вогню з боку США "нічого не означає" для Тегерана та не змінює ситуацію на практиці.

Іранська сторона вважає, що рішення Вашингтона має прихований мотив. Зокрема, Мохаммаді звинуватив Дональда Трампа у спробі використати паузу для перегрупування.

"Це хитрий хід, щоб виграти час для несподіваного удару. Настав час Ірану взяти ініціативу на себе", – сказав він.

Також у Тегерані наголосили, що саме морська блокада, яку США не скасовують, залишається головною перепоною для будь-яких переговорів.

Що відомо про заяви Трампа?

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що погодився продовжити режим припинення вогню з Іраном на прохання пакистанських лідерів. Йдеться про фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа. За словами Трампа, це рішення було необхідне, щоб дати Тегерану час сформувати єдину переговорну позицію.

  • Американський президент наголосив, що Іран наразі є "серйозно розколотим", що ускладнює діалог. Водночас, попри формальне перемир’я, США не відмовилися від тиску. Вашингтон продовжує морську блокаду та зберігає повну бойову готовність своїх сил.

  • Трамп прямо заявив, що наказав військовим залишатися напоготові та не послаблювати обмеження проти Ірану. Таким чином, перемир’я фактично поєднується з жорсткими економічними та військовими заходами.

  • Саме скасування блокади є ключовою вимогою Тегерана для повернення до переговорів. Через це процес врегулювання фактично зайшов у глухий кут.