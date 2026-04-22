Там також заявили, що США не мають права диктувати умови. Про це пише CNN.

Як відреагували на заяви Трампа в Ірані?

Радник спікера парламенту Іран Махді Мохаммаді різко розкритикував заяву американського лідера про продовження перемир’я. За його словами, дії Вашингтона не мають нічого спільного з реальним прагненням до деескалації.

Сторона, яка програє, не може диктувати умови. Продовження блокади – це облога, яка нічим не відрізняється від бомбардування,

– заявив він.

Він також наголосив, що продовження припинення вогню з боку США "нічого не означає" для Тегерана та не змінює ситуацію на практиці.

Іранська сторона вважає, що рішення Вашингтона має прихований мотив. Зокрема, Мохаммаді звинуватив Дональда Трампа у спробі використати паузу для перегрупування.

"Це хитрий хід, щоб виграти час для несподіваного удару. Настав час Ірану взяти ініціативу на себе", – сказав він.

Також у Тегерані наголосили, що саме морська блокада, яку США не скасовують, залишається головною перепоною для будь-яких переговорів.

Що відомо про заяви Трампа?