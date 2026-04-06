Про це пише CNN.

Як у Конгресі ставляться щодо запиту у 1,5 трильйона доларів на оборону?

Білий дім просить виділити приблизно 1,5 трильйона доларів США на оборону в межах запиту на бюджет на 2027 фінансовий рік. Таким чином адміністрація Трампа хоче збільшити видатки уряду на оборону більш ніж на 40% порівняно з 2025 роком.

Лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс заявив ABC, що Пентагон має "більш ніж достатньо ресурсів" від попередніх асигнувань, і закликав Конгрес бути "добрими розпорядниками грошей платників податків".

Сенатор Тім Кейн, який входить до складу Сенатського комітету з питань збройних сил, заявив телеканалу NBC, що йому "важко" виправдати такий розмір збільшення.

Я не думаю, що Конгрес буде в настрої виписувати бланковий чек цивільній керівній команді, яка останнім часом має такий некомпетентний вигляд,

– зазначив Кейн.

Конгресмен Адам Сміт, головний демократ у Комітеті з питань збройних сил Палати представників, визнав, що голосування за затвердження фінансування оборони може бути пов'язане з підтримкою санкціонування війни в Ірані.

Сміт сказав, що вважає війну "помилкою", але "якщо ми збираємося продовжувати, я думаю, що нам слід підвищити податки й оплатити це, замість того, щоб просто оплачувати це грошима в борг".

Що було у рекордному запиті Білого дому на бюджет на 2027 рік?