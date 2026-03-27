Про це Трамп заявив на засіданні Кабінету міністрів США.

Дивіться також Куба вже на межі: чи почне Трамп війну, щоб добити острів і чи втрутяться Китай з Росією

Як Трамп жартома задумався стати президентом Венесуели?

Президент США Дональд Трамп вважає, що користується неабиякою популярністю серед венесуельців. Він пожартував, що міг би балотуватися у президенти латиноамериканської країни проти Делсі Родрігес, яка зараз зайняла місце Ніколаса Мадуро.

Я можу поїхати до Венесуели та балотуватися на посаду президента проти Делсі. Це варіант. Мене там люблять,

– сказав Трамп.

США уклали з Венесуелою "золоту угоду"