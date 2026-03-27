Об этом Трамп заявил на заседании Кабинета министров США.

Как Трамп в шутку задумался стать президентом Венесуэлы?

Президент США Дональд Трамп считает, что пользуется большой популярностью среди венесуэльцев. Он пошутил, что мог бы баллотироваться в президенты латиноамериканской страны против Делси Родригес, которая сейчас заняла место Николаса Мадуро.

Я могу поехать в Венесуэлу и баллотироваться на пост президента против Делси. Это вариант. Меня там любят,

– сказал Трамп.

США заключили с Венесуэлой "золотую сделку"