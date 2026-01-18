Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
У яких справах фігурує Родрігес?
Насправді Делсі Родрігес уже багато років перебуває в полі зору Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) і у 2022 році навіть отримала статус "пріоритетної цілі" – так DEA називає підозрюваних, які, за оцінкою відомства, мають "суттєвий вплив" на наркобізнес.
Про це свідчать документи, отримані Associated Press, а також твердження більш ніж півдесятка чинних і колишніх американських правоохоронців.
Як випливає з матеріалів, DEA зібрало докладне досьє на Родрігес, що датується 2018 роком. У ньому перелічені її відомі спільники та звинувачення від наркоторгівлі до контрабанди золота.
Один зі співрозмовників видання розповів, що на початку 2021 року, що Родрігес використовувала готелі на карибському курорті Ісла-Маргарита "як прикриття для відмивання грошей". Родрігес також пов'язують з імовірним "гаманцем" Мадуро – Алексом Саабом, якого американська влада заарештувала у 2020 році за звинуваченням у відмиванні коштів.
Водночас уряд США ніколи публічно не звинувачував Родрігес у будь-яких кримінальних правопорушеннях. Відомо також, що розслідування щодо неї проводив елітний підрозділ DEA – та ж сама структура, яка готувала доказову базу для арешту Мадуро.
Цікаво, що майже одразу після захоплення Мадуро Трамп почав щедро хвалити Родрігес: він назвав її "чудовою людиною", яка перебуває в тісному контакті з посадовцями у Вашингтоні, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо.
Що відбулося у Венесуелі?
У ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. Цілями атаки стали урядові будівлі та військові бази Венесуели. Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів і вибухових пристроїв проти США.
Після затримання Мадуро віцепрезидентка Делсі Родрігес склала присягу як тимчасова президентка Венесуели. Вона пообіцяла "не відпочивати жодної хвилини", щоб гарантувати мир і духовний, економічний і соціальний спокій.