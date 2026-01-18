Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Читайте также Как Мадуро довел нефтяное государство до краха: почему Венесуэла потеряла статус самой богатой в регионе

В каких делах фигурирует Родригес?

На самом деле Делси Родригес уже много лет находится в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и в 2022 году даже получила статус "приоритетной цели" – так DEA называет подозреваемых, которые, по оценке ведомства, имеют "существенное влияние" на наркобизнес.

Об этом свидетельствуют документы, полученные Associated Press, а также утверждения более чем полдесятка действующих и бывших американских правоохранителей.

Как следует из материалов, DEA собрало подробное досье на Родригес, датируемое 2018 годом. В нем перечислены ее известные сообщники и обвинения от наркоторговли до контрабанды золота.

Один из собеседников издания рассказал, что в начале 2021 года, что Родригес использовала отели на карибском курорте Исла-Маргарита "как прикрытие для отмывания денег". Родригес также связывают с вероятным "кошельком" Мадуро – Алексом Саабом, которого американские власти арестовали в 2020 году по обвинению в отмывании средств.

В то же время правительство США никогда публично не обвиняло Родригес в каких-либо уголовных правонарушениях. Известно также, что расследование в отношении нее проводило элитное подразделение DEA – та же структура, которая готовила доказательную базу для ареста Мадуро.

Интересно, что почти сразу после захвата Мадуро Трамп начал щедро хвалить Родригес: он назвал ее "замечательным человеком", который находится в тесном контакте с чиновниками в Вашингтоне, в частности с госсекретарем Марко Рубио.

Что произошло в Венесуэле?