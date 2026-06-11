Про це йдеться в матеріалі Bloomberg. Варто зауважити, що саміт G7 пройде 15 – 17 червня у Франції.

Актуально Президент Фінляндії несподівано висловився щодо своєї ролі посередника у діалозі з Путіним

Які плани має Європа щодо участі Трампа в переговорах?

Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація на фронті змінилася на користь України, що, на їхню думку, відкриває "вікно можливостей" для нових переговорів поза рамками попередніх домовленостей, сформованих після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Країни європейської трійки (E3) просувають ідею припинення вогню за чинною лінією фронту як стартової точки для діалогу, а також наполягають на гарантіях безпеки для України, включно з можливим розгортанням багатонаціональних сил.

Важливо! Володимир Зеленський наголосив, що участь Європи в переговорному процесі має бути чітко визначеною та відкритою, оскільки ЄС здатен впливати на Росію завдяки своїй політичній вазі.

Водночас, як зазначає Bloomberg, частина європейських посадовців скептично оцінює перспективи переговорів, вважаючи, що Росія навряд чи відмовиться від своїх ультимативних вимог щодо українських територій.

Також повідомляється, що Європа прагне активніше впливати на майбутній переговорний процес, оскільки попередні дипломатичні ініціативи під егідою США фактично зайшли в глухий кут.

Париж, Берлін і Лондон намагаються отримати підтримку Трампа для посилення тиску на Росію, а потенційні нові багатосторонні переговори за участю України, РФ, США та ЄС можуть стартувати вже наступного місяця, тобто в липні.

Чи можуть російські олігархи вплинути на Путіна?

Володимир Зеленський мав неформальні контакти з російським бізнесменом Романом Абрамовичем, під час яких Україна вкотре заявила про незмінність своєї позиції: жодних територіальних поступок не буде, а вимоги щодо відмови від Донбасу є неприйнятними.

Водночас політтехнолог Михайло Шейтельман у коментарі для 24 Каналу зазначив, що роль Абрамовича у таких контактах не зводиться до простого передавання повідомлень, а є елементом складнішої комунікації між сторонами.

У нього великі зв'язки у західному світі, тому він цінний для Путіна. Але експерт припускає, що Путін його не послухає.