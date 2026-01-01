В конце 2025 года появились доказательства того, что иранские беспилотники, по крайней мере в ограниченном количестве, находятся на службе в вооруженных силах Венесуэлы. Mohajer-6 заметили на авиабазе венесуэльских ВВС Эль-Либертадор во время военных учений, передает 24 Канал со ссылкой на War Zone.

В чем угроза появления Mohajer-6 у Венесуэлы?

Несмотря на отсутствие полной верификации фото, правительство США фактически подтвердило наличие Mohajer-6 в Венесуэле, объявив новый пакет санкций.

Известно, что Венесуэла пыталась получить Mohajer-6 минимум с 2020 года, но до сих пор не существовало никаких подтверждений их фактического наличия в стране.

Справка: Иран впервые показал беспилотник Mohajer-6 в 2016 году, а его серийное производство началось в 2018 году. Дрон имеет высоко расположенное крыло с размахом почти 10 метров и двухбалочную хвостовую конструкцию. Его общая длина составляет чуть более 5,67 метра. Беспилотник оснащен небольшим двигателем внутреннего сгорания, который вращает один толкающий винт. Он имеет фиксированное трехколесное шасси и взлетает и садится как обычный самолет. Максимальная взлетная масса Mohajer-6 составляет примерно 600 килограммов, а продолжительность полета – до 12 часов.

Mohajer-6 – лишь часть более широкой программы по развитию беспилотной авиации Венесуэлы, которая длится с начала 2010-х годов и реализуется при значительной иранской поддержке.

По оценкам аналитиков, до 2016 года венесуэльские дроны использовались преимущественно для наблюдения и патрулирования. Однако с 2022 года, после появления в стране иранских беспилотников ANSU-100, акцент сместился: дроны начали рассматриваться как ударные средства.

Есть вероятность, что Mohajer-6 и ANSU-100 могут применяться как дальнобойные дроны-камикадзе.

В то же время Венесуэла разрабатывает специализированный барражирующий боеприпас Zamora V-1, дизайн которого в значительной степени повторяет иранские дроны серии Shahed и, вероятно, является их клоном или производной версией.

Усилия венесуэльских военных по приобретению беспилотников Mohajer-6 также свидетельствуют об их общем интересе к расширению дроновых возможностей, которые со временем могут перерасти в более сложную систему сдерживания. Особенно серьезные проблемы для американских сил на море и на суше могла бы создать поставка большого количества дронов типа Shahed.

Дальность полета Shahed-136 составляет по меньшей мере около 1600 километров, чего более чем достаточно, чтобы достичь Пуэрто-Рико, а также других мест развертывания сил США в Карибском регионе. Иран также заявлял, что эти дроны способны преодолевать до 2400 километров, что ставит под угрозу районы южной Флориды.

Сейчас в регионе много американских самолетов и другого военного оборудования стоят преимущественно на открытых площадках, без надлежащего укрытия. Такая уязвимая расстановка создает большие риски, особенно из-за возможных ударов дронов. Беспилотные авиационные системы также являются реальной и растущей угрозой для кораблей.