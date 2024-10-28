Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, озвучив, что россияне могут устанавливать себе какие угодно дедлайны, однако следует учитывать ландшафтно-рельефные особенности на местности в Донецкой области.

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Самый сложный участок для наступления оккупантов

Как пояснил военно-политический обозреватель, этот рельеф не позволяет легко осуществлять наступательные действия со стороны россиян. Говорится о преимущественно маленьких селах.

Хотя там и есть промышленные зоны, однако больших и сложных для осуществления штурмовых действий населенных пунктов на этой местности не так много.

Даже говоря о Селидово или Торецкой агломерации, там не настолько сложно, как в северной и западной части Донецкой области, особенно от Констахи до Славянско-Краматорской агломерации,

– рассказал Коваленко.

Этот участок, как заверил военно-политический обозреватель, и является самым сложным, ведь там размещены рубежи и линии обороны, которые строились еще с 2014 года.

Когда я слышу о планах россиян до конца 2024 года, до середины 2025-го, конца 2025-го и начала 2026-го захватить всю Донецкую область, то могу сказать, что с такими темпами и возможностями, которые есть сейчас у российских оккупантов – это нереалистично,

– считает Коваленко.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

В Украинском Генштабе отчитались, что ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая. На этом участке фронта за сутки по состоянию на утро 28 октября украинские защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

Напомним, что представитель 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов сообщил, что ситуация в Селидово остается крайне напряженной. Россияне активно штурмуют, привлекая немалые резервы. Селидово оккупанты атакуют с 3 флангов: с севера, востока и юга.