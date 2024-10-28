В общем, по всей линии фронта в течение минувших суток зафиксировано 144 боевых столкновения. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какова ситуация на фронте в Украине

На Харьковском направлении в районе населенного пункта Волчанск, за минувшие сутки, произошло четыре вражеских штурма позиций наших защитников.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого.

ВСУ отбили наступление врага возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

Враг имеет частичный успех возле Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.

Что происходит возле Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении при поддержке авиации противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.

Россияне штурмовали позиции возле Новоукраинки: смотрите на карте

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно привлекал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.