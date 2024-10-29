У Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты на Кураховском направлении 48 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

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Что известно о ситуации на фронте

На Харьковском направлении направлении произошло 4 боевых столкновения, которые инициировал враг. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

Враг пытается наступать в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении состоялось 13 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.

На Лиманском направлении украинские военные остановили 15 атак россиян в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении ВСУ свели на нет 3 попытки России прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

Враг пытается захватить Часов Яр: смотрите на карте

На Торецком направлении, действуя в районе Торецка, враг один раз пытался продвинуться вперед.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

Тяжелая ситуация в Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении наши военные сдерживают врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки, где российские захватчики 48 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Аналитики DeepState рассказали, что враг продвинулся в Катериновке: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 12 попыток захватить наши позиции неподалеку Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.

Враг продвинулся в Богоявленке: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враги совершили 2 напрасные наступательные действия и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях – существенных изменений не было. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено. Также активных наступательных действий противник не проводил на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Наши Силы обороны продолжают вести операцию в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиационных бомб.