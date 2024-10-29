Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

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Действия россиян на Харьковском и Купянском направлениях

Так, ISW пишет, что российской армии недавно удалось продвинуться на юго-восток от Купянска в пределах Колесниковки, а также на юго-запад от Кругляковки.

Ситуация на Купянском направлении / фото ISW

Также российские войска 27 и 28 октября продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова вблизи Волчанска. Однако достичь успеха врагу не удалось.

Что происходило в Донецкой области

Аналитики отмечают, что 28 октября ни россияне, ни украинцы, не сообщали о боевых действиях на Северском направлении.

Однако оккупанты продолжали наступление в районе Часового Яра – однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российские войска наступали под городом; на северо-восток возле Орехово-Васильевки; и на юг вблизи Ступочек и Предтечино 27 и 28 октября.

Ситуация возле Часового Яра / фото ISW

Институт изучения войны фиксирует продолжение наступления россиян в районе Торецка, хотя изменений фронта так же зафиксировано не было. Один из российских военкоров 28 октября заявил о якобы продвижении врага в центр города, однако в ISW не нашли этому подтверждения. В тот же день пропагандисты заявили, что украинские силы контратаковали к северу от улицы Свердлова в Торецке.

Ситуация возле Торецка / фото ISW

В ISW сообщают, что россиянам удалось продвинуться на юго-восток от Покровска. Снимки свидетельствуют, что враг недавно продвинулся на север от Селидово, в центре Вишневого и вблизи Новодмитровки.

Ситуация возле Покровска / фото ISW

Российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Курахово в районе Максимиляновки и в окрестностях самого Курахово, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Кроме этого, россиянам удалось продвинуться на юго-запад от города Донецк вблизи Угледара. Геолокационные снимки от 25 октября свидетельствуют об атаках на юго-запад от Елизаветовки. Уже 28 октября штурм врага зафиксировали на юго-запад от Катериновки. Также есть информация о продвижении России на северо-восток от Шахтерского.

Ситуация возле Угледара / фото ISW

Обстановка на юге Украины

Информации о попытках штурмов на Запорожском направлении не поступало ни от украинской стороны, ни от оккупантов.

Однако 27 и 28 октября российские войска продолжали наземные атаки на Днепровском направлении, вероятно, в районе левого берега Херсонской области и островов дельты реки Днепр.