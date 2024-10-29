Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

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Дії росіян на Харківському та Куп'янському напрямках

Так, ISW пише, що російській армії нещодавно вдалося просунутися на південний схід від Куп’янська в межах Колісниківки, а також на південний захід від Кругляківки.

Ситуація на Куп'янському напрямку / фото ISW

Також російські війська 27 і 28 жовтня продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська. Однак досягти успіху ворогу не вдалося.

Що відбувалося на Донеччині

Аналітики зазначають, що 28 жовтня ані росіяни, ані українці, не повідомляли про бойові дії на Сіверському напрямку.

Однак окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру – проте підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська наступали під містом; на північний схід біля Оріхово-Василівки; і на південь поблизу Ступочок і Предтечиного 27 і 28 жовтня.

Ситуація біля Часового Яру / фото ISW

Інститут вивчення війни фіксує продовження наступу росіян у районі Торецька, хоча змін фронту так само зафіксовано не було. Один з російських воєнкорів 28 жовтня заявив про нібито просування ворога у центр міста, однак в ISW не знайшли цьому підтвердження. Того таки дня пропагандисти заявили, що українські сили контратакували на північ від вулиці Свердлова в Торецьку.

Ситуація біля Торецька / фото ISW

В ISW повідомляють, що росіянам вдалося просунутися на південний схід від Покровська. Знімки свідчать, що ворог нещодавно просунувся на північ від Селидового, у центрі Вишневого та поблизу Новодмитрівки.

Ситуація біля Покровська / фото ISW

Російські війська продовжували наступальні дії на схід від Курахового в районі Максимілянівки та на околицях самого Курахова, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Окрім цього, росіянам вдалося просунутися на південний захід від міста Донецьк поблизу Вугледара. Геолокаційні знімки від 25 жовтня свідчать про атаки на південний захід від Єлизаветівки. Уже 28 жовтня штурм ворога зафіксували на південний захід від Катеринівки. Також є інформація про просування Росії на північний схід від Шахтарського.

Ситуація біля Вугледара / фото ISW

Обстановка на Півдні України

Інформації про спроби штурмів на Запорізькому напрямку не надходило ані від української сторони, ані від окупантів.

Однак 27 і 28 жовтня російські війська продовжували наземні атаки на Дніпровському напрямку, ймовірно, у районі лівого берега Херсонської області та островів дельти річки Дніпро.