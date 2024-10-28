Загалом, по всій лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

До теми Уже понад 690 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 28 жовтня

Яка ситуація на фронті в Україні

На Харківському напрямку в районі населеного пункту Вовчанськ, за минулу добу, відбулося чотири ворожих штурми позицій наших захисників.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

ЗСУ відбили наступ ворога біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, водночас ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

Ворог має частковий успіх біля Селидового: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

Що відбувається біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку за підтримки авіації противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

Росіяни штурмували позиції біля Новоукраїнки: дивіться на карті

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно залучав штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.