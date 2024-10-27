Як розповіли у Силах оборони, противник частково закріпився у Селидовому і намагається його оточити, штурмуючи сусідні населені пункти. В ефірі телемарафону Віталій Миловидов, речник 15-ої бригади Нацгвардії "Кара-Даг" розповів про обстановку у місті, передає 24 Канал.

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Росіяни пройшли до Селидового

За словами пресофіцера, ситуація у Селидовому залишається дуже складною і тяжкою. Ворог уже майже тиждень продовжує активні штурми, задіявши великі резерви, перекинувши сюди частково підрозділи з північного відтинку Покровського напрямку.

Противник атакує Селидове одразу з трьох флангів – з півночі, сходу і півдня. Окупанти задіяли усі плацдарми, які вони протягом вересня готували готувати і якими просувалися вздовж населеного пункту Селидове північніше і південніше.

З початку тижня, у понеділок, 21 жовтня, провівши попередню масовану артилерійську підготовку близько 20 годин, ворог задіяв максимальну кількість штурмових підрозділів і зумів пройти на східні та південні околиці та частково закріпитися за рахунок великої сили особового складу.

Попередньо, ворог дуже масивно застосовував артилерію, засоби авіаційного ураження, КАБи. Росіяни завдавали точкові удари, вираховуючи позиції. Військовий підкреслив, що противник використовує велику кількість особового складу. Натомість немає активного застосування броньованої техніки.