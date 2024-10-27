Ворогу частково вдалося закріпитися на деяких ділянках міста, але активних дій більше відбувається у напрямку населеного пункту Вишневе. Про це в етері телемарафону розповів пресофіцер 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг", передає 24 Канал.

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Що відбувається у Донецькій області

Як розповів військовий, біля Вишневого ворог кинув усі сили та засоби з метою повного оточення міста Селидове, щоб таким чином зменшити ураження житлової забудови, не застосовувати тактику тотального вогню, аби вибити українські підрозділи, а саме змусити їх до виходу.

Бойові дії продовжуються, заходи зі стримування продовжуються. Підрозділи здійснюють заходи, перебувають у населеному пункті та проводять оборону для не закріплення і недопущення (росіян – 24 Канал) як у Селидовому, так і в населеному пункті Вишневе,

– заявив він.

За його словами, Вишневе є надзвичайно важливим населеним пунктом з погляду логістичного забезпечення. Він також додав, що росіяни залучили дуже потужні сили для того, щоб захопити Селидове, але не застосовують великих механізованих штурмів, як це було на інших напрямках.

До слова, напередодні аналітики DeepState повідомили, що ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, у Гірнику та Олександрополі.