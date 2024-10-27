Про це повідомили аналітики DeepState. Пізно ввечері 26 жовтня вони оновили карту бойових дій.

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Росіяни окупували Левадне: карта DeepState

Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, у Гірнику та Олександрополі,

– зазначили в DeepState.

Зауважимо, що село Левадне розташоване в Пологівському районі Запорізької області.

Росіяни окупували Левадне: дивіться на карті

Шахтарське — село Волноваського району Донецької області.

Росіяни просунулися біля Шахтарського: дивіться на карті

Село Новоукраїнка також розташоване у Волноваському районі Донецької області України.

Просування біля Новоукраїнки: дивіться на карті

Богоявленка — село Волноваського району Донецької області України.

Як змінилася ситуація біля Богоявленки: дивіться на карті

Село Новодарівка – це Пологівський район Запорізької області.

Ворог просунувся біля Новодарівки: дивіться на карті

Стельмахівка — село Сватівського району Луганської області.

Просування агресора біля Стельмахівки: дивіться на карті

Місто Гірник розташоване в Покровському районі Донецької області.

Окупанти просунулися в Гірнику: дивіться на карті

Село Олександропіль — в Краматорському районі Донецької області.

Вороже просування в Олександрополі: дивіться на карті