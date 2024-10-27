Про це повідомили аналітики DeepState. Пізно ввечері 26 жовтня вони оновили карту бойових дій.
Дивіться також Ворог штурмує на трьох ключових напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті
Росіяни окупували Левадне: карта DeepState
Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, у Гірнику та Олександрополі,
– зазначили в DeepState.
Зауважимо, що село Левадне розташоване в Пологівському районі Запорізької області.
Росіяни окупували Левадне: дивіться на карті
Шахтарське — село Волноваського району Донецької області.
Росіяни просунулися біля Шахтарського: дивіться на карті
Село Новоукраїнка також розташоване у Волноваському районі Донецької області України.
Просування біля Новоукраїнки: дивіться на карті
Богоявленка — село Волноваського району Донецької області України.
Як змінилася ситуація біля Богоявленки: дивіться на карті
Село Новодарівка – це Пологівський район Запорізької області.
Ворог просунувся біля Новодарівки: дивіться на карті
Стельмахівка — село Сватівського району Луганської області.
Просування агресора біля Стельмахівки: дивіться на карті
Місто Гірник розташоване в Покровському районі Донецької області.
Окупанти просунулися в Гірнику: дивіться на карті
Село Олександропіль — в Краматорському районі Донецької області.
Вороже просування в Олександрополі: дивіться на карті