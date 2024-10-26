Найгарячішими на полі бою залишаються три ключових напрямки. У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію там.

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Що відбувається на фронті

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк чотири рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. П’ять атак ще триває.

Ворог штурмує на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Загалом, 36 атак ЗСУ вже відбили, ще чотири боєзіткнення триває. Ситуація складна, але контрольована.

Зауважимо, що за оприлюдненими даними, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали близько 300 осіб вбитими та пораненими. Знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл та одну багі. Окрім того, вісім автомобілів, три міномети та один мотоцикл були пошкоджені.

Росіяни ведуть наступальні дії на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку зафіксували 40 бойових зіткнень. Росіяни зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. ЗСУ відбили 33 атаки противника, сім атак тривають досі.

Ворог намагається просуватися на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На інших ділянках фронту значних змін наразі не спостерігається. Окрім вищезгаданого 18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, але наразі там триває 1 боєзіткнення, решту вдалося відбити. На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити ЗСУ, але марно, триває ще дві атаки.