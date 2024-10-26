Про це заявив голова МВА Андрій Бесєдін. За його словами, окупантів немає ні на лівому, ні на правому березі річки Оскол, яка поділяє місто на дві частини.

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У Куп'янську 3 тисячі цивільних

За словами Беседіна, у Куп'янську залишаються 3000 мешканців, зокрема, на правобережжі міста. Там все ще є критична інфраструктура.

"Сьогодні вночі ворог завдав удару по водогону – наш працівники зараз намагаються повернути воду людям. Але є альтернатива. Працює соціальна інфраструктура – лікарні, аптеки, банкомати, структурні підрозділи. Тому життя триває, хоча лінія фронту набагато наблизилась", – пояснив Беседін.

Росіяни не зайшли у Куп'янськ

Раніше Андрій Бесєдін наголосив, що інформація про захід ворога неправидива.

"Це точно не відповідає дійсності – можете відкрити DeepState. Ми всі – ДСНС, поліція, структурні підрозділи міської військадміністрації, волонтери, гуманітарний центр – перебуваємо тут, лівий берег посилено евакуйовуємо, бо там немає можливості відновити критичну інфраструктуру, а йдуть холоди", – заявив чиновник.

Додамо, що інформацію про нібито присутність росіян на території міста вчора опублікувала нардепка Мар'яна Безугла.