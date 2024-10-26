Об этом заявил председатель МВА Андрей Беседин. По его словам, оккупантов нет ни на левом, ни на правом берегу реки Оскол, которая разделяет город на две части.

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В Купянске 3 тысячи гражданских

По словам Беседина, в Купянске остаются 3000 жителей, в частности, на правобережье города. Там все еще есть критическая инфраструктура.

"Сегодня ночью враг нанес удар по водопроводу – наши работники сейчас пытаются вернуть воду людям. Но есть альтернатива. Работает социальная инфраструктура – больницы, аптеки, банкоматы, структурные подразделения. Поэтому жизнь продолжается, хотя линия фронта намного приблизилась", – объяснил Беседин.

Россияне не зашли в Купянск

Ранее Андрей Беседин отметил, что информация о заходе врага неправильная.

"Это точно не соответствует действительности – можете открыть DeepState. Мы все – ГСЧС, полиция, структурные подразделения городской военной администрации, волонтеры, гуманитарный центр – находимся здесь, левый берег усиленно эвакуируем, потому что там нет возможности восстановить критическую инфраструктуру, а идут холода", – заявил чиновник.

Добавим, что информацию о якобы присутствии россиян на территории города вчера опубликовала нардеп Марьяна Безуглая.