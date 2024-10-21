О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 14 по 20 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Интересно Россияне продвигаются под Купянском и Покровском: в ISW проанализировали ситуацию на фронте

Бои в Курской области

Неделей ранее россияне пытались прорваться в Курской области, чтобы вернуть утраченные территории. Однако на прошлой неделе ситуацию на этом направлении удалось стабилизировать усилиями Сил обороны. Несмотря на то, что россияне сосредоточили огромное количество живой силы, а пропагандисты кричали о наиболее массированном наступлении вражеских войск, своей цели они не достигли.

Однако на выходных стало известно, что враг смог захватить село Ольговка и продвинуться возле Любимовки на северной стороне плацдарма, образованного в Курской области.





Как изменилась линия фронта в Курской области / Карта DeepStateMAP

Контратака возле Липцев

На прошлой неделе Главное управление разведки Министерства обороны сообщило об успешной зачистке более 400 гектаров леса в районе села Липцы Харьковской области – эту территорию россияне захватили в мае 2024 года во время попытки начать новое наступление на Харьков.

Участие в операции по зачистке принимали подразделения ГУР МО "Артан" и Kraken, Международный легион и легион "Свобода России".





Как изменилась ситуация в Липцах / Карта DeepStateMAP

Наступление россиян на Купянск и к реке Оскол

Последние несколько недель обостряется ситуация на Купянском направлении. Враг не только хочет захватить левый берег реки Оскол, но и сам Купянск, который Силы обороны освободили в сентябре 2022 года.

На прошлой неделе россияне продвинулись в направлении самого Купянска – враг атаковал в районах сел Синьковка и Голубовка. Последнее остается единственным населенным пунктом, который разделяет линию фронта и город.





Ситуация возле Купянска / Карта DeepStateMAP

Еще одним сложным участком является район сел Колесниковка и Кругляковка, которые расположены на берегу реки Оскол – россияне любой ценой пытаются выйти к водоему. Врагу удалось захватить север села Кругляковка, а от линии соприкосновения до самой реки остается несколько сотен метров серой зоны.

План россиян заключается в захвате левобережья реки Оскол, что по меньшей мере может позволить высвободить силы для наступлений на других направлениях. Если россияне смогут таки выйти к Осколу, то дальше, вероятно, будут развивать наступление на два направления – в направлении Купянска на север и в направлении Боровой на юг.





Ситуация в районе Кругляковки / Карта DeepStateMAP

Также россияне продвинулись в районе села Андреевка Луганской области в направлении села Вишневое на Харьковщине. Россиянам удалось зайти в село и захватить значительную его часть.





Район Вишневого / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в Часовом Яре

Осложнилась ситуация на Краматорском направлении. Долгое время после захвата врагом микрорайона Канал, в Часовом Яре не было вражеских продвижений. Однако, к сожалению, на прошлой неделе россияне захватили несколько улиц в микрорайоне Октябрьский.

Кроме Часового Яра, россияне также продвинулись на юг от города по трассе Бахмут – Константиновка. Также вражеские войска давят на села Клещеевка и Андреевка и продвинулись в районе этих населенных пунктов.



Ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Бои за Торецк

Также продолжаются бои в Торецке. На прошлой неделе россияне имели успехи в продвижениях в центральную часть города, однако враг рассчитывает на наступление на город еще с южного направления. Об этом свидетельствует усиленное давление на Нью-Йорк и Нелиповку.

Серая зона в Нелиповке существенно расширилась. Намерение россиян очевидно – зайти в Торецк еще с направления этого села, чтобы усилить давление на город.



Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Окружение Селидово и россияне в Горняке

На прошлой неделе не было зафиксировано продвижений россиян в направлении Покровска и Мирнограда. Однако сложной является ситуация в районе города Селидово, ведь россияне продолжают реализовывать план окружения города "клешнями". На прошлой неделе враг давил на север и юг от города, приближаясь к окраинам. Однако в самом Селидово вражеских войск нет.

Кроме того, россияне наступают также в районе Украинска. Враг оккупировал Желанное Второе, зашел в город Горняк и оккупировал северные окраины, а также продвинулся возле Цукурино и Измайловки.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Наступление на Курахово и угроза окружения в Кураховке

На Кураховском направлении ситуация также сложная, поскольку враг пытается зайти в Курахово. Основными центрами боестолкновений на прошлой неделе были села Островское, Острое и Максимильяновка. К сожалению, врагу удалось оккупировать Островское и продвинуться в Максимильяновке. Серая зона расширилась вплотную к окраинам Курахово.

Прорыв россиян в Островское и наступательные действия на Покровском направлении создают "клешни" вокруг района населенных пунктов Кураховка, Зоряное, Волченка и Александрополь. Поэтому существует угроза окружения для Сил обороны.



Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои возле Угледара

После захвата россиянами Угледара, Силам обороны удалось несколько стабилизировать ситуацию. Однако враг пытается давить в районе Золотой Нивы и Катериновки, а также в направлении Богоявленки.

К сожалению, на прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в Катериновке и в окрестностях, а также севернее Угледара в направлении Богоявленки.





Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP

Наступление на Запорожье

На Времовском направлении россияне длительное время давят на село Макаровка после оккупации Старомайорского и Урожайного. Однако на этом участке Силы обороны сдерживают и уничтожают врага.

Но на прошлой неделе обострилась ситуация в районе сел Приютное и Левадное Запорожской области. Там россиянам удалось продвинуться между селами, из-за чего часть Левадного оказалась в серой зоне.





Времовское направление / Карта DeepStateMAP

Ситуация на направлениях фронта остается сложной, однако неизменным остается одно – необходимость поддерживать наших военных, ведь они стоят на передовых позициях и делают все, чтобы остановить врага. Наименьшее, что может сделать каждый из нас, чтобы поддержать наших защитников, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.