Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 14 по 20 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Росіяни просуваються під Куп'янськом та Покровськом: в ISW проаналізували ситуацію на фронті

Бої в Курській області

Тижнем раніше росіяни намагалися прорватися в Курській області, аби повернути втрачені території. Однак минулого тижня ситуацію на цьому напрямку вдалося стабілізувати зусиллями Сил оборони. Попри те, що росіяни зосередили величезну кількість живої сили, а пропагандисти кричали про найбільш масований наступ ворожих військ, своєї мети вони не досягти.

Проте на вихідних стало відомо, що ворог змін захопити село Ольгівка та просунутися біля Любимівки на північному боці плацдарму, утвореного в Курській області.





Як змінилася лінія фронту в Курській області / Карта DeepStateMAP

Контратака біля Липців

Минулого тижня Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про успішну зачистку понад 400 гектарів лісу в районі села Липці Харківської області – цю територію росіяни захопили в травні 2024 року під час спроби почати новий наступ на Харків.

Участь в операції з зачистки брали підрозділи ГУР МО "Артан" та "Kraken", Міжнародний легіон та Легіон "Свобода Росії".





Як змінилася ситуація в Липцях / Карта DeepStateMAP

Наступ росіян на Куп'янськ та до річки Оскіл

Останні кілька тижнів загострюється ситуація на Куп'янському напрямку. Ворог не тільки хоче захопити лівий берег річки Оскіл, але й сам Куп'янськ, який Сили оборони звільнили у вересні 2022 року.

Минулого тижня росіяни просунулися в напрямку самого Куп'янська – ворог атакував в районах сіл Синьківка та Голубівка. Останнє залишається єдиним населеним пунктом, який розділяє лінію фронту та місто.





Ситуація біля Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Ще одною складною ділянкою є район сіл Колесниківка та Кругляківка, котрі розташовані на березі річки Оскіл – росіяни за всяку ціну намагаються вийти до водойми. Ворогу вдалося захопити північ села Кругляківка, а від лінії зіткнення до самої річки залишається кілька сотень метрів сірої зони.

План росіян полягає в захопленні лівобережжя річки Оскіл, що щонайменше може дозволити вивільнити сили для наступів на інших напрямках. Якщо росіяни зможуть таки вийти до Осколу, то далі, ймовірно, розвиватимуть наступ на два напрямки – у напрямку Купянська на північ та в напрямку Борової на південь.





Ситуація в районі Кругляківки / Карта DeepStateMAP

Також росіяни просунулися в районі села Андріївка Луганської області в напрямку села Вишневе на Харківщині. Росіянам вдалося зайти в село і захопити значну його частину.





Район Вишневого / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в Часовому Ярі

Ускладнилася ситуація на Краматорському напрямку. Тривалий час після захоплення ворогом мікрорайону Канал, у Часовому Яру не було ворожих просувань. Проте, на жаль, минулого тижня росіяни захопили кілька вулиць у мікрорайоні Жовтневий.

Крім Часового Яру, росіяни також просунулися на південь від міста по трасі Бахмут – Костянтинівка. Також ворожі війська тиснуть на села Кліщіївка та Андріївка й просунулися в районі цих населених пунктів.



Ситуація в районі Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Бої за Торецьк

Також тривають бої в Торецьку. Минулого тижня росіяни мали успіхи в просуваннях до центральної частини міста, проте ворог розраховує на наступ на місто ще з південного напрямку. Про це свідчить посилений тиск на Нью-Йорк та Неліпівку.

Сіра зона в Неліпівці суттєво розширилася. Намір росіян очевидний – зайти в Торецьк ще з напрямку цього села, аби посилити тиск на місто.



Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Оточення Селидового і росіяни в Гірнику

Минулого тижня не було зафіксовано просувань росіян в напрямку Покровська та Мирнограда. Однак складною є ситуація в районі міста Селидове, адже росіяни продовжують реалізовувати план оточення міста "клешнями". Минулого тижня ворог тиснув на північ та південь від міста, наближаючись до околиць. Проте у самому Селидовому ворожих військ нема.

Крім того, росіяни наступають також в районі Українська. Ворог окупував Бажане Друге, зайшов у місто Гірник та окупував північні околиці, а також просунувся біля Цукуриного та Ізмайлівки.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Наступ на Курахове та загроза оточення в Курахівці

На Курахівському напрямку ситуація також складна, оскільки ворог намагається зайти в Курахове. Основними центрами боєзіткнень минулого тижня були села Острівське, Гостре та Максимільянівка. На жаль, ворог вдалося окупувати Острівське та просунутися в Максимільянівці. Сіра зона розширилася впритул до околиць Курахового.

Прорив росіян в Острівське та наступальні дії на Покровському напрямку створюють "клешні" довкола району населених пунктів Курахівка, Зоряне, Вовченка та Олександропіль. Тому існує загроза оточення для Сил оборони.



Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої біля Вугледару

Після захоплення росіянами Вугледара, Силам оборони вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Однак ворог намагається тиснути в районі Золотої Ниви та Катеринівки, а також в напрямку Богоявленки.

На жаль, минулого тижня росіянам вдалося просунутися в Катеринівці та на околицях, а також північніше від Вугледару в напрямку Богоявленки.





Ситуація на Вугледарському напрямку / Карта DeepStateMAP

Наступ на Запоріжжі

На Времівському напрямку росіяни тривалий час тиснуть на село Макарівка після окупації Старомайорського та Урожайного. Однак на цій ділянці Сили оборони стримують та знищують ворога.

Та минулого тижня загострилася ситуація в районі сіл Приютне та Левадне Запорізької області. Там росіянам вдалося просунутися між селами, серез що частина Левадного опинилася в сірій зоні.





Времівський напрямок / Карта DeepStateMAP

Ситуація на напрямках фронту залишається складною, проте незмінним залишається одне – необхідність підтримувати наших військових, адже вони стоять на передових позиціях та роблять усе, аби зупинити ворога. Найменше, що може зробити кожен з нас, аби підтримати наших захисників, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.