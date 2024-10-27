Об этом сообщили аналитики DeepState. Поздно вечером 26 октября они обновили карту боевых действий.
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Россияне оккупировали Левадное: карта DeepState
Враг оккупировал Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе,
– отметили в DeepState.
Заметим, что село Левадное расположено в Пологовском районе Запорожской области.
Россияне оккупировали Левадное: смотрите на карте
Шахтерское – село Волновахского района Донецкой области.
Россияне продвинулись возле Шахтерского: смотрите на карте
Село Новоукраинка также расположено в Волновахском районе Донецкой области Украины.
Продвижение возле Новоукраинки: смотрите на карте
Богоявленка - село Волновахского района Донецкой области Украины.
Как изменилась ситуация возле Богоявленки: смотрите на карте
Село Новодаровка – это Пологовский район Запорожской области.
Враг продвинулся возле Новодаровки: смотрите на карте
Стельмаховка – село Сватовского района Луганской области.
Продвижение агрессора возле Стельмаховки: смотрите на карте
Город Горняк расположен в Покровском районе Донецкой области.
Оккупанты продвинулись в Горняке: смотрите на карте
Село Александрополь – в Краматорском районе Донецкой области.
Вражеское продвижение в Александрополе: смотрите на карте