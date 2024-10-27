Об этом сообщили аналитики DeepState. Поздно вечером 26 октября они обновили карту боевых действий.

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Россияне оккупировали Левадное: карта DeepState

Враг оккупировал Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе,

– отметили в DeepState.

Заметим, что село Левадное расположено в Пологовском районе Запорожской области.

Россияне оккупировали Левадное: смотрите на карте

Шахтерское – село Волновахского района Донецкой области.

Россияне продвинулись возле Шахтерского: смотрите на карте

Село Новоукраинка также расположено в Волновахском районе Донецкой области Украины.

Продвижение возле Новоукраинки: смотрите на карте

Богоявленка - село Волновахского района Донецкой области Украины.

Как изменилась ситуация возле Богоявленки: смотрите на карте

Село Новодаровка – это Пологовский район Запорожской области.

Враг продвинулся возле Новодаровки: смотрите на карте

Стельмаховка – село Сватовского района Луганской области.

Продвижение агрессора возле Стельмаховки: смотрите на карте

Город Горняк расположен в Покровском районе Донецкой области.

Оккупанты продвинулись в Горняке: смотрите на карте

Село Александрополь – в Краматорском районе Донецкой области.

Вражеское продвижение в Александрополе: смотрите на карте