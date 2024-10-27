Він звернувся до них на тлі ймовірного розстрілу двох українських жінок у місті Селидове Донецької області. Тепер посадовець чекає реакції.

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Омбудсман звернувся до ООН та Червоного Хреста

Як нагадав український посадовець, сьогодні у соціальних мережах з'явилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у населеному пункті Селидове Донецької області. Він наголосив, що у разі підтвердження цієї трагедії винних необхідно притягнути до відповідальності.

Якщо будуть доведені факти злочину – це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими,

– заявив він.

За його словами, він негайно скерував листи до міжнародних організацій, таких як ООН та МКЧХ. Тепер очікуватимуть реакції. "Росія вчиняє злочини кожного дня в Україні! Агресора потрібно зупинити зараз! Злочинців потрібно покарати вже зараз", – резюмував він.

Так, повідомлялося, що російські загарбники розстріляли цивільний автомобіль та двох жінок у Селидовому. Прокурори почали розслідування чергового цинічного воєнного злочину окупантів. Однак це не одноразовий випадок, такі злочини відбуваються все частіше.