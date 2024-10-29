Об этом рассказывают журналисты издание Welt. Известно, что основные сдвиги произошли вокруг города Покровск.

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Основное направление россиян – Покровск

Отмечается, что эти данные превышают показатели августа (477 квадратных километров) и сентября (459 квадратных километров).

Сейчас наблюдается наибольшее продвижение со стороны россиян именно в Донецкой области, в частности вокруг города Покровск.

По данным AFP, с начала октября оккупанты расширили контроль на 478 квадратных километров, причем значительная часть этих завоеваний приходится на район Донецка.

Учитывая оккупированный с 2014 года Крым и территории Донбасса, захваченных еще до полномасштабного вторжения, Россия на сегодня контролирует около 18,2% территории Украины.

К слову, эстонская разведка сообщила о рекордных потерях России в Украине в октябре 2024 года, которые составляют 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми.

Россияне частично закрепились в Селидово и пытаются его окружить, штурмуя соседние населенные пункты.

Войска России и Северной Кореи, вероятно, готовятся к наступлению в Курской области. Оно может начаться в ближайшее время.

В то же время украинские силы готовят дополнительные позиции и проводят контратаки, уничтожая вражеские войска.