Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что фронт в Донецкой области не разваливается. Также в Нацгвардии считают, что потеря Селидово, который сохраняет "логистические направления или возможности", создаст проблемы для украинских сил.

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Потери врага растут

Несмотря на то, что, по словам Маломужа, фронт не разваливается, есть факты маневров и отступлений ВСУ на отдельных участках. Речь идет о Селидовском и Кураховском направлениях, конкретно возле Нью-Йорка, Торецка, Угледара.

В то же время отработана модель отступательных операций тактического уровня с целью охвата Покровского выступления,

– подчеркнул он.

Россияне же пытаются захватить Покровск в ближайшие недели. Поэтому удары по Югу, где уменьшены украинские оборонительные возможности, являются самыми концентрированными.

Атаки по городам, проведение боевых действий непосредственно в городах, удары с флангов обеспечивают врагу в определенной степени продвижение и частичный нестратегический успех. Однако эти действия оккупантов не разваливают фронт,

– подчеркнул генерал армии.

Со своей стороны украинские силы готовят дополнительные позиции за городами, в частности, ландшафтного типа. У них будут, по его мнению, или господствующие высоты, или реки, или другие преграды, или уже сформированные инженерно-военные сооружения – сначала тактического, а дальше стратегического уровня.

Конечно, эти прорывы врага – неприятное явление, но с другой стороны мы проводим контратаки и выполняем одну из важных функций – на Юге, несмотря на то, что маневрируем и отходим, уничтожаем часть вражеских войск,

– отметил он.

Важно заметить, что уничтожение резервов врага является важной составляющей, к тому же в таких секторах, где большая концентрация его живой силы и техники. Именно поэтому в последние недели увеличилось количество погибших россиян и даже достигло отметки 1400 – 1700 оккупантов за сутки.

Обратите внимание! За последние сутки было ликвидировано 1680 оккупантов. В общем потери врага в живой силе с начала полномасштабной войны составляют более 690 тысяч единиц личного состава.

С другой стороны ВСУ готовят позиции, которые обеспечат удержание фронта. Также нужно формировать резервные силы, которые бы наносили неожиданные удары для противника. Это дезориентирует врага и позволяет не только останавливать его, но и наносить контрудары,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Отметим, что представитель 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов сообщил, что оккупанты атакуют Селидово сразу с трех флангов – с севера, востока и юга. Он предположил, что россияне могли частично захватить город.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте