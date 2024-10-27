Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг". Виталий Миловидов ответил, какой может быть угроза от потери Селидово, передает 24 Канал.

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Чем грозит потеря Селидово

Миловидов отметил, что Селидово – более-менее крупный населенный пункт.

И поэтому как плацдарм, как расквартирование, или размещение, или подтягивание каких-то ресурсных средств можно будет использовать. В любом случае при потере любого населенного пункта, который сохраняет какие-то логистические направления или возможности, будет создаваться проблема,

– подчеркнул представитель бригады "Кара-Даг".

Добавил, что на Покровском направлении россияне пытаются очень сильно продавливать и не останавливаются, подтягивая все свежие резервы.

"Но принимаются все меры, максимально прилагаются усилия для того, чтобы не дать врагу продвинуться дальше", – подчеркнул военный.