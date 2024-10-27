Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг". Виталий Миловидов ответил, какой может быть угроза от потери Селидово, передает 24 Канал.
К теме Россияне могли частично захватить Селидово: в Нацгвардии рассказали, как оккупантам это удалось
Чем грозит потеря Селидово
Миловидов отметил, что Селидово – более-менее крупный населенный пункт.
И поэтому как плацдарм, как расквартирование, или размещение, или подтягивание каких-то ресурсных средств можно будет использовать. В любом случае при потере любого населенного пункта, который сохраняет какие-то логистические направления или возможности, будет создаваться проблема,
– подчеркнул представитель бригады "Кара-Даг".
Добавил, что на Покровском направлении россияне пытаются очень сильно продавливать и не останавливаются, подтягивая все свежие резервы.
"Но принимаются все меры, максимально прилагаются усилия для того, чтобы не дать врагу продвинуться дальше", – подчеркнул военный.