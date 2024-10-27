Про це в ефірі телемарафону розповів речник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг". Віталій Миловидов відповів, якою може бути загроза від втрати Селидового, передає 24 Канал.

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Чим загрожує втрата Селидового

Миловидов зауважив, що Селидове – більш-менш великий населений пункт.

І тому як плацдарм, як розквартирування, або розміщення, або підтягування якихось ресурсних засобів можна буде використовувати. У будь-якому випадку при втраті будь-якого населеного пункту, який зберігає якісь логістичні напрямки або можливості, буде створюватися проблема,

– підкреслив речник бригади "Кара-Даг".

Додав, що на Покровському напрямку росіяни намагаються дуже сильно продавлювати й не зупиняються, підтягуючи усе свіжі резерви.

"Але вживаються всі заходи, максимально докладаються зусилля для того, щоб не дати ворогові просунутися далі", – наголосив військовий.