Командующий Центра военной разведки Эстонии Янек Кессельманн рассказал на брифинге, как пишет ERR, что говорится о 40 тысячах раненых и убитых.

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Что известно о причинах рекордных потерь врага

Янек Кессельманн рассказал, что враг продвинулся на территории между Селидово и Курахово, а также в районе Часового Яра, форсировав канал, и в Лиманском секторе, где Россия пытается установить контроль над восточным берегом реки Жеребец.

Продвижение вооруженных сил России стало возможным благодаря массированным обстрелам, в том числе – с применением планирующих бомб, беспилотников-камикадзе и дальнобойных средств поражения. Этот эффект реализуется путем так называемых "мясных штурмов", в ходе которых Россия цинично тратит свой личный состав. Потери в России достаточно большие. В этом месяце, похоже, Россия несет одни из самых больших потерь,

– говорят в разведке Эстонии.

Командующий Центра военной разведки Эстонии добавил, что по их оценкам говорится об ориентировочно 40 тысячах военнослужащих ранеными и убитыми.

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Кстати, только за минувшие сутки враг потерял на фронте 1360 оккупантов и 235 единиц техники.