По состоянию на утро 29 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 692 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 29 октября 2024 года
- Личного состава – около 692080 (+1360),
- танков – 9129 (+9),
- боевых бронированных машин – 18404 (+9),
- артиллерийских систем – 19917 (+45),
- РСЗВ – 1241 (+1),
- средств ПВО – 984 (+0),
- самолетов – 369(+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17939 (+72),
- крылатых ракет – 2625 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27749 (+89),
- специальной техники – 3566 (+10).
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Потери врага на 29 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ