По состоянию на утро 29 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 692 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 29 октября 2024 года

Личного состава – около 692080 (+1360),

танков – 9129 (+9),

боевых бронированных машин – 18404 (+9),

артиллерийских систем – 19917 (+45),

РСЗВ – 1241 (+1),

средств ПВО – 984 (+0),

самолетов – 369(+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17939 (+72),

крылатых ракет – 2625 (+0),

кораблей/катеров - 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 27749 (+89),

специальной техники – 3566 (+10).

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