Станом на ранок 29 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 692 тисячі бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 29 жовтня 2024 року

Особового складу – близько 692080 (+1360),

танків – 9129 (+9),

бойових броньованих машин – 18404 (+9),

артилерійських систем – 19917 (+45),

РСЗВ – 1241 (+1),

засобів ППО – 984 (+0),

літаків – 369(+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),

крилатих ракет – 2625 (+0),

кораблів /катерів - 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89),

спеціальної техніки – 3566 (+10).

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