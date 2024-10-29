Станом на ранок 29 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 692 тисячі бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 29 жовтня 2024 року

  • Особового складу – близько 692080 (+1360),
  • танків – 9129 (+9),
  • бойових броньованих машин – 18404 (+9),
  • артилерійських систем – 19917 (+45),
  • РСЗВ – 1241 (+1),
  • засобів ППО – 984 (+0),
  • літаків – 369(+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
  • крилатих ракет – 2625 (+0),
  • кораблів /катерів - 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89),
  • спеціальної техніки – 3566 (+10).

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втрати ворога на 29 жовтня 2024Втрати ворога на 29 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ