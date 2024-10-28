В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли, що "Гармонь-М" потрапила до ворогів тільки у 2024 році.

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Що відомо про знищення сучасної "Гармонь-М" ворога

Радіолокаційна станція "Гармонь-М" потрапила на забезпечення у мотострілецькі підрозділи центрального військового округу військ Росії у березні 2024 року,

– розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Там пояснили, що завдання станції – стежити за повітряною обстановкою. Проте, за іронією долі, її знищив наш FPV-дрон.

В ОСУВ "Хортиця" уточнили, що ворожу техніку знищили військові 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Довідка. Росія розповідала, що їхня "Гармонь-М" є новітньою розробкою російської оборонної промисловості, що призначена для виявлення та відстеження повітряних цілей – літаків, дронів. Вона здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 кілометрів. "Гармонь-М" зазвичай мають мотострілецькі підрозділи, щоб контролювати повітряний простір і захищатись від атак з повітря. Станція мобільна і її можна встановити навіть на автомобільному шасі.

До речі, Генштаб ЗСУ розповідав, що вороги протягом минулої доби 9 разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного на Краматорському напрямку.