"Химери" також зазначили, що окупантам, які вторглися на територію нашої держави, не варто чекати милості. Про це військові 20 ОБСП написали у своєму телеграм-каналі.

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Як "Химери" з 20 ОБСП працюють по окупантах

Бійці з підрозділу "Химери" 20 окремого батальйону спецпризначення "Україна" окремої президентської бригади зазначили, що за добу мали успіх у понад 10 одиниць знищеної ворожої техніки та десятках утилізованих піхотинців армії окупантів.

Ці дії наші захисники провели на Времівському напрямку і лише за один вечір відбиття російських штурмів.

"Химери" 20 ОБСП гарантують смерть кожному окупанту,

– зазначили військові.

Також бійці показали роботу операторів БпЛА підрозділу "Химер" по ворожих військах. Захисники точно втрапляють у цілі та знищують окупантів.

Як підрозділ "Химери" працює по росіянах на Времівському напрямку / Відео 20 ОБСП

Зверніть увагу! Ви можете підтримати захисників з 20 окремого батальйону спецпризначення у боротьбі проти загарбників. Наразі захисники збирають гроші для виготовлення бойової частини FPV-дронів для знищення ворога їхніми пілотами.



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