"Химеры" также отметили, что оккупантам, которые вторглись на территорию нашего государства, не стоит ждать милости. Об этом военные 20 ОБСП написали в своем телеграм-канале.

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Как "Химеры" из 20 ОБСП работают по оккупантам

Бойцы из подразделения "Химеры" 20 отдельного батальона спецназначения "Украина" отдельной президентской бригады отметили, что за сутки имели успех в более 10 единиц уничтоженной вражеской техники и десятках утилизированных пехотинцев армии оккупантов.

Эти действия наши защитники провели на Времовском направлении и только за один вечер отражения российских штурмов.

"Химеры" 20 ОБСП гарантируют смерть каждому оккупанту,

– отметили военные.

Также бойцы показали работу операторов БпЛА подразделения "Химер" по вражеским войскам. Защитники точно попадают в цели и уничтожают оккупантов.

Как подразделение "Химеры" работает по россиянам на Времовском направлении / Видео 20 ОБСП

Обратите внимание! Вы можете поддержать защитников из 20 отдельного батальона спецназначения в борьбе против захватчиков. Сейчас защитники собирают деньги для изготовления боевой части FPV-дронов для уничтожения врага их пилотами.



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