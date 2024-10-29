Командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн розповів на брифінгу, як пише ERR, що мовиться про 40 тисяч поранених та вбитих.

Дивіться також Ліквідовано ще 1360 окупантів і 235 одиниць техніки: втрати ворога на 29 жовтня

Що відомо про причини рекордних втрат ворога

Янек Кессельманн розповів, що ворог просунувся на території між Селидовим та Кураховим, а також в районі Часового Яру, форсувавши канал, і в Лиманському секторі, де Росія намагається встановити контроль над східним берегом річки Жеребець.

Просування збройних сил Росії стало можливим завдяки масованим обстрілам, у тому числі – із застосуванням плануючих бомб, безпілотників-камікадзе та далекобійних засобів ураження. Цей ефект реалізується шляхом так званих "м'ясних штурмів", у ході яких Росія цинічно витрачає свій особовий склад. Втрати в Росії досить великі. Цього місяця, схоже, Росія зазнає одні з найбільших втрат,

– кажуть в розвідці Естонії.

Командувач Центру військової розвідки Естонії додав, що за їхніми оцінками мовиться про орієнтовно 40 тисяч військовослужбовців пораненими та вбитими.

Дивіться також Близько 650 тисяч вбитих і поранених: Зеленський назвав втрати Росії у війні

До речі, тільки за минулу добу ворог втратив на фронті 1360 окупантів і 235 одиниць техніки.